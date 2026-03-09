3月9日 発表

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch/Android/iOS/PC用青春群像伝奇ミステリー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」に関するイベント情報を公開した。

本シリーズは2023年3月9日に第1作目となる「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」が発売され、本日で3周年を迎える。これに合わせてイベントやキャンペーンに関する様々な情報が公開された。

グッズを販売する「パラノマサイト ポップアップストア第3弾」が東京都の錦糸町マルイにて5月に開催されることが決定した。こちらでは新作の「パラノマサイト 伊勢人魚物語」の商品を中心とした新アイテムが展開される。

また、全国のタイトーステーションやマリオンクレープとのコラボ企画や、ホラーアトラクション「くらやみ遊園地」と本シリーズがコラボした「パラノマサイト 怪異潜む夜の教室」が5月より開催決定。さらにスクウェア・エニックスの謎解きコンテンツ「Catrip（キャトリップ）」とのコラボも発表された。こちらも5月に実施が予定されている。

(C) SQUARE ENIX

