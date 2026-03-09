読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で５・７％安。日経平均は５・５％安、ＴＯＰＩＸは５・６％安となった。

２月２８日に米国とイスラエルがイランを攻撃。イランも報復措置を実施し、中東の地政学リスクが高まった。これを受けて、日本株は週初から大きく売られる展開。戦闘が長期化するとの見方も浮上する中、原油価格やホルムズ海峡に関するニュースが連日で報じられ、日本企業への悪影響が強く意識された。月曜から水曜の３営業日でかなり派手に下げたことから週後半は押し目買いが入ったものの、週間では３指数がそろって大幅に下落した。

読売３３３、日経平均、ＴＯＰＩＸはいずれも５％を超える下落。３日と４日の両日はそろって下落率が３％を超えた。３指数とも前の週に史上最高値を更新しており、２月は月間で読売３３３が１２・４％高、日経平均とＴＯＰＩＸが１０・４％高といずれも２桁の上昇率となっていただけに、崩れた際の下げの度合いは大きなものとなった。３指数のパフォーマンスは同程度であったが、幅広い銘柄が売られる中で読売３３３の下落率が最も大きくなった。

個別株の動向は？

デンソー（６９０２）による買収観測が報じられたローム（６９６３）が、６日にストップ高となって週間でも２桁の上昇率。傘下の京都銀行がロームの大株主となっている京都フィナンシャルグループ（５８４４）にも買いが入った。中東の地政学リスクが高まり原油価格が上昇する中、原油との連動性が高いＩＮＰＥＸに資金が向かった。

一方、アトピー性皮膚炎治療薬の臨床試験を中止すると発表した協和キリン（４１５１）が、４日にストップ安となるなど急落。渡航リスクが高まったことから、空運大手の日本航空（９２０１）が大きく売られた。

構成銘柄紹介

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（９４６８）

２日にアニメに特化した映画配給会社を設立したと発表し、５日に巨大アニメ制作拠点を池袋に新設すると発表した。同週は多くの銘柄が売られる中で、サンリオ（８１３６）や東宝（９６０２）などキャラクター・コンテンツに強みを持つ銘柄には見直し買いが入っており、これらのリリースに株価も強い反応を示した。時価総額は４６００億円台。

トレンドマイクロ（４７０４）

セキュリティ関連の事業を展開する。２月はＡＩの進化が企業業績に逆風になるとの見方からソフトウェア関連が弱く、セキュリティ関連も売られる部類に入っていた。しかし、ソフトウェア関連に下げ止まり感が出てきたことから、歩調を合わせて底値圏から切り返した。証券会社の投資判断引き上げも支援材料となった。時価総額は７７００億円台。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。