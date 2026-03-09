ガラリと変わった雰囲気。元AKB48の岡部麟が3月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、髪型を変えた理由を語った。

【映像】イメチェンで魅力アップの岡部麟

番組冒頭、まずはMCの安田大サーカス・クロちゃんが挨拶。これに岡部も続いた。ここで、岡部のファンを公言するクロちゃんが「あれ？今日、雰囲気がなんかちょっと、べりんちゃん違わない？なんか韓流的なというか。K-POPというのかな？雰囲気がいつもと違う感じなんだけど」と反応。岡部は「そうですか？」と返しつつ、進行役の「髪型を変えましたか？」との発言には「前髪を切ったりとかして…」と述べた。

これを受け、クロちゃんが「どういう心境の変化なんですか？」と切り込むと、「別に心境の変化じゃ…」と笑いながら返答。「舞台でウィッグを被ると、毛量が邪魔になってうまくフィットしないんですよ。だから、いつもウィッグを被る舞台の時は髪を切ってて。戻したので、せっかくだから雰囲気を変えてみようかなって。それだけですね」と説明すると、ファンからも「素敵んぐ」「りんちゃん可愛い！！」「めっちゃ可愛い！！！！！！」「好き好き大好き、りんちゃん！！」「とっても似合ってる」「今日の衣装と髪型めちゃくちゃすきー」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）