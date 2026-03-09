記者会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領＝3日、ウクライナ首都キーウ/Tetiana Dzhafarova/AFP/Getty Images

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、ウクライナのドローン（無人機）の専門家が来週にも中東を訪問すると明らかにした。ゼレンスキー氏は、米国との資源共有は「双方向」になり得るとの考えを示した。

ゼレンスキー氏の今回の発言は、ウクライナが、米国や湾岸諸国といった支援国によるイラン製ドローンの迎撃に協力できるかとの質問を受けたもの。

ウクライナ地元メディアによると、ゼレンスキー氏はオランダの首相との記者会見で、「来週、専門家が現地入りし、状況を確認し、支援するだろう。なぜなら、彼らはそうした能力を携えてくるからだ」と述べた。

ゼレンスキー氏は4日、湾岸諸国の指導者や米国が、ロシアのウクライナ侵攻で主要な兵器となっているイラン製の無人機「シャヘド」の迎撃をめぐり、ウクライナに協力を求めてきたと明らかにしていた。

ウクライナの当局者は、イラン情勢を受けて、中東の国々とドローン対策のノウハウを共有する用意があると示唆している。

ゼレンスキー氏は「特定の資源の増強について話し合うのであれば、双方向の協力関係を築くことを強く望む」と述べた。これは、米国の防空ミサイルの供与を念頭に置いた発言とみられる。

「私たちに不足している資源が何か、皆さんも知っている。そして、我々は湾岸諸国に不足している資源が何かも理解している」