Mrs. GREEN APPLE大森元貴（29）若井滉斗（29）藤澤涼架（32）が9日、都内で、カウンセリングサービス「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に、浜辺美波（25）と出席した。

同サービスは独自のAI技術で角層細胞を解析し、現在の肌状態のみならず、未来の肌リスクまで予測するもの。

CMには「ケセラセラ」を採用。大森は「スキンパッチで自分の可能性を知り、前を向いて突き進んでいくというのは、楽曲のテーマとすごく合っている」とし、「リリースが2、3年ぐらい前ですけど、今このCMを見ても、僕自身すごく新鮮な気持ちで聞けるのですごくうれしい」と述べた。

それぞれ、スキンパッチを経験。美容に興味があるのという大森の結果は“若々しさに満ちた肌”。この結果に満足そうな表情を浮かべたが「抗酸化力が異様に低い。どういうケアをしてるんだって感じ」としつつ、「自分の特化してる部分も分かるし、これから必要なケアも分かるのはいいですね」とした。

若井と藤澤は大森の肌を“ぷくぷく赤ちゃん肌”と称した。

また、事前のアンケートで気になるポイントに“毛穴”を挙げていた大森だけが、診断結果を受けた結果のケアポイントも一致。若井は「さすが天才肌」、藤井は「普段から先々を見据えるパワーがあるのですごいなって」と称賛した。

この日、ノリノリだった若井に大森が「今日はどうしたの？ 作家でも付いてるの？」と突っ込むシーンもあった。

大森は「今は調べるといろいろと出てくる時代だと思いますが、自分の本当の肌を知らないのは残念だなと僕自身感じました」とし、「ぜひ本当の自分の肌に出会いに来ていただけるとうれしいです」。

若井は「無料でこんなに自分のことを理解してくれる存在ってほんとにありがたい」とし、「皆さんもぜひ体験してみてください」。

藤澤は「ポジティブな部分を見つけてもらえると前向きになれる」とし、「JAM’SだけでなくFAN’Sも増やしたい」と、バンドのファンの呼称を持ち出しながら呼びかけた。