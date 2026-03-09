2025年5月14日の記事を編集して再掲載しています。

荷運びも商売もバッチこい。

たくさんの荷物を一度に運びたいとき、頼りになるのがデッカい荷台付きのカーゴバイク。

でも、重いと疲れるんで、最近増えてる電動タイプだともっと便利です。長距離も坂道も楽チンだし、環境にも優しい。エレクトリックBANZAIです。

ただ1台買っちゃうと、ずっとそれに乗り続けないといけません。運びたいものが毎回同じだったらいいんですけどねぇ？

前輪で荷台を引っ張る変わりダネ構造

フランスの三輪eカーゴバイク「Cyclauto」は、他とは違う前輪にモーターがあるタイプ。

一般的なeカーゴは後輪のモーターでグイグイ押しますが、コレだとペダル直結の前輪モーターで、漕ぎながら荷台を引っ張るスタイルになります。チェーンがないから外れない、油いらない、汚れないの三拍子。ついでにちょっと軽量化と、ベルトドライブよりいい感じです。

さらにCyclautoがユニークなのは、一体型になったハンドル＋サドル＋前輪がモジュール式で、バコっと外れて用途別の荷台と3秒で合体できる点。

引っ越しでも配達でも、人力車でも、アイスクリーム屋でも、ホットドッグ屋でもなんでもござれ。合体ロボや変形ガジェット好きのハートにも火が着きますね。

もっと多様な後ろ半分が見たい

レトロフューチャリスティックで、フランスっぽいエレガントさも良き。

だけどカーゴにするのが前提で、普通の二輪車にならないのはもったいないかなぁ。

他社では前のユニットを取り替えて普通のチャリにもなるカーゴもありますからね。または縦一列に3つ連結して、アニメ『ヤッターマン』のおしおき三輪車にしてみたり？

