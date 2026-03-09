これなら、オフィスでも浮かない♡【40・50代】白髪ぼかすなら「控えめハイライト」一択かも！

白髪を隠すために暗く染め続けるのではなく、細かな「ハイライト」で周囲の色となじませる手法が、大人世代の支持を集めています。ベースカラーとのコントラストを抑えれば、派手見えを防ぎつつ、伸びてきた白髪をデザインの一部として活用できます。今回は、オフィスシーンでも浮かない、控えめな「ハイライトヘア」をご紹介します。

躍動感を生む、ラフなハイライトボブ

全体にたっぷりとハイライトを施した、ブラウンベースのラフなボブスタイルです。ハチ上を内側に、ベースを外側に整えることで、軽やかな質感を表現しています。プツッとした毛先のラインを残せば、今っぽさもプラス。白髪が伸びてきてもデザインとしてなじませやすいので、メンテナンスの頻度も下げられそうです。

働く場面にもなじむ、丸みグレージュボブ

オレンジ味を抑えたブルーベースのグレージュが、落ち着いた品格を漂わせます。表面にハイライトを忍ばせることで、白髪をカバーしながら柔らかな透明感をプラス。丸みのあるボブシルエットに繊細な毛束感が加わり、派手さを抑えた立体感のあるシルエットが完成。

軽やかに流れる、極細ハイライトのレイヤーミディ

ダークトーンのグレージュをベースとした、ストレートタッチのミディアムレイヤーです。レイヤーによる細かな毛束の中にハイライトをなじませることで、洗練された毛流れを演出。コントラストが印象的でも派手さを感じさせない極細のハイライトなら気軽に試せそうです。

オリーブを効かせた、つるんと丸みボブ

まろやかなグレージュにオリーブ系のハイライトを合わせて、全体のくすみ感を統一した丸みボブ。気になる箇所へ重点的にハイライトを配置することで、白髪を自然にカモフラージュしてくれます。つるんとした表面のツヤが清潔感を生み、オフィスシーンにも相応しい上品な佇まいに。

writer：内山友里