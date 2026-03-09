これ、シャレてるーーーッ！！【3COINS】食卓が映える♡「新作食器」

【3COINS（スリーコインズ）】では色味が目を引く「新作食器」が登場中。置くだけで食卓が華やぎそうな食器は、気分を上げたい時や来客を招いての食事会にもぴったりです。今回はプレートタイプとボウルタイプの食器をご紹介します。一年中使いたくなりそうなおしゃれな食器を、ぜひ手にとってみて。

縁取りの色味が映える「ラインプレート：20cm」

グリーンとピンクで縁取った、20cmサイズのプレート。公式サイトによると「メインディッシュや軽めのワンプレートにちょうど良いサイズ感」とのこと。丸いフォルムと色味が映えるおしゃれな食器が、シンプルながらそっと華やかさを添えて、賑やかな食卓を演出してくれそう。価格は\550（税込）。

サラダやスープに！「ラインボウル：20cm」

鮮やかなブルーとオレンジで縁取った、おしゃれなラインボウルも必見。公式サイトによると「サラダやパスタ、煮込み料理にちょうど良いサイズ感」とのこと。価格は\660（税込）。ホームパーティーで使えば、お客さんにも喜んでもらえそう。この他にも同じシリーズで豆皿やマグカップなどがラインナップしており、揃えて統一感を狙うのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：S.Hoshino