神奈川県小田原市の薬膳喫茶が、またたびを配合した人間用のクラフトコーラ「またたびコーラ」を発売し、猫好きの間で大きな話題を呼んでいる。



【写真】人間と猫をつなぐ「またたびコーラ」

開発したのは薬膳喫茶KURA。国産のまたたびとスパイス、地元の片浦レモン果汁などを煮詰めて作られた、レモンの香り豊かなさっぱりとした味わいが特徴だ。



開発のきっかけは、店主の飯山淳二さんの自宅に2年前やってきた元保護猫のランちゃんだった。



多頭飼育崩壊の現場から救い出されたランちゃんは、人間への警戒心が非常に強く、2年以上経っても触れることすらできない状態だったそう。「この子とお近づきになりたい」と悩み、飯山さんが思いついたのが、自身の得意分野であるクラフトコーラに、またたびを配合することだった。店主の飯山さんに、開発の舞台裏と商品に込めた想いを聞いた。



――「またたび」を人が口にしても大丈夫なのでしょうか？



飯山：食用として可能です。調べてみると、疲れた旅人がまたたびの実を食べて元気を取り戻し、「また旅」を続けられたことが名前の由来という説もあり、疲労回復や滋養強壮に良いとされているので、「天然のエナジードリンク」のイメージです。私自身も仕事終わりのもうひと頑張りの時に飲んでいますよ！



――味の調整で苦労した点は？



飯山：またたびの配合量に苦労しました。最初に試作したものは、飼い猫が強く反応しすぎてしまったんです（笑）。人が飲むものですが、周りの猫ちゃんを刺激しすぎない、絶妙なバランスを求めて1年ほど試作を繰り返しました。



――おすすめの飲み方はありますか？



飯山：炭酸で割るのが基本ですが、ホットミルクに入れると香りがふんわり広がり、我が家の猫たちも自然に集まってくるのでおすすめです。



――今後の目標を教えてください。



飯山：このコーラは保護猫サロンとの共同制作で、売上の一部を保護活動に寄付しています。たくさんの方に飲んでいただくことで、猫と幸せに過ごせるお家が一軒でも増える手助けができれば嬉しいです！



◇ ◇



SNSでは「パッケージもレトロで可愛い」「猫好きへのプレゼントに最適」「猫にモテる人間になれるかも」などの反響が寄せられた。猫と人間が仲良くなれて、元気になるコーラ。愛猫家にはたまらないドリンクになりそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）