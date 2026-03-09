ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、「ハーゲンダッツ ミニカップ」シリーズの新商品「ROCKY CRUNCHY！『ストロベリーブラックココア』」と「同『ソルティハニーバター』」を3月10日から期間限定で発売します。

【写真】ヤバイ！ かわいい！ “トムジェリ”とハーゲンダッツがコラボ！ プレゼントのスコップスプーンも！

両商品は、ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームとのコントラスト、変化のある味わいでつい食べ進めたくなるおいしさが体験できます。

「ストロベリーブラックココア」は果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ほのかなビター感がアクセントとなる、岩のようにごろっとした大きめのハードブラックココアクッキーがトッピングされています。

一方の「ソルティハニーバター」は、バターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリームに、ほどよい塩味が効いたハードバタービスケットをトッピング。希望小売価格はともに373円（税込み）です。

両商品の発売を記念して、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」が登場する新ウェブCM「ROCKY CRUNCHY！ ストロベリーブラックココア」編と「ROCKY CRUNCHY！ ソルティハニーバター」編が同月9日にハーゲンダッツ公式YouTubeや公式サイトで公開されます。

また、同月12日に公式「X」アカウントで、「トムとジェリーデザイン入りチャーム付きZAKUKATA！スコップスプーン」が当たるプレゼントキャンペーンも行われます。

