『逃げ上手の若君』第1期、4・17から初の全国ネット放送
テレビアニメ『逃げ上手の若君』第2期（7月スタート）に先立ち、第1期が17日からフジテレビ系“ノイタミナ”（毎週金曜 後11：30）にて初の全国ネット放送される。
【動画】新キャラ登場！公開された『逃げ上手の若君』第2期ティザーPV
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて、『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』を手掛けた松井優征氏の最新連載作品が原作。第69回小学館漫画賞を受賞、現在までに累計発行部数は500万部を突破している。
アニメーション制作は『その着せ替え人形は恋をする』『ぼっち・ざ・ろっく！』などを手掛ける「CloverWorks」が担当。豪華スタッフ陣も集結し、美麗かつ迫力の映像、原作の持つ独特の世界観を見事アニメ化し、2024年7月にTOKYO MX・BS11ほかにて放送したテレビアニメ第1期は大きな話題を呼んだ。
