侍ジャパンは８日のオーストラリア戦（東京ドーム）に逆転勝利し、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。６大会連続の８強進出。１４日（日本時間１５日）の準々決勝では、Ｄ組２位と激突する。

Ｄ組は９日の日程が終了した時点（日本時間）で、ドミニカ共和国とベネズエラが２勝０敗。オランダが１勝２敗、イスラエルが１勝１敗、ニカラグアが０勝３敗と続く。２強の構図で、ドミニカ共和国とベネズエラの直接対決は日本時間１２日午前９時。この大一番の勝者が同組１位、敗者は同２位となる可能性が高い。同２位が侍ジャパンの対戦相手となる。

エンゼルス時代に大谷翔平投手（現ドジャース）と同僚だったレジェンドのプホルス監督率いるドミニカ共和国は、タティス（パドレス）、マルテ（Ｄバックス）、ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）、マチャド（パドレス）とズラりとスター選手が並ぶ超強力打線。この日もゲレロ、J・ソトらの４本塁打は全て、走者を置いた場面で放った。効果的な一発攻勢で、オランダに１２―１で７回コールド勝ちした。初陣となったニカラグア戦にも１２―３と大勝しており、２試合で２４得点、７本塁打。圧倒的な力を見せつけている。

ベネズエラも、１番打者にアクーニャ（ブレーブス）を据える強力打線だ。メジャー屈指の安打製造機・アラエス（ジャイアンツ）は３番を任され、２試合連続マルチ本塁打中の計４発と当たりに当たっている。４番にも強打者ペレス（ロイヤルズ）が構える重厚な布陣だ。投手陣もR・スアレス（レッドソックス）、ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）ら先発に加え、救援の５投手のうち４人がメジャーという頼もしいメンバーとなっている。