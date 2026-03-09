G-FREAK FACTORY主宰『山人音楽祭』今年は開催見送り “第2章”に向けて1年休止
群馬出身、在住のロックバンド・G-FREAK FACTORYが主宰しているロックフェス『山人音楽祭』が、今年の開催を見送ることを発表した。
【画像】『FUJI ROCK FESTIVAL '26』第一弾アーティスト
G-FREAK FACTORYの茂木洋晃（Vo）は、「山人音楽祭は今まで改善すべく数々の問題を抱えながらやってきました そして昨年、2025年9月、皆の協力やマナーに助けられながらグリーンドームで続けてきた10年目の山人音楽祭を、初めて大きなクレームもなく大成功として終えることができました」と昨年を振り返り、「時間をかけて協議を重ねた結果、山人音楽祭は“第2章”として生まれ変わるべく、次の開催にむけて1年のお休みをいただくことにしました」と発表した。
そして、今年の開催を楽しみにしていた人に謝意を示しながら、「ここに決してネガティブなものは一切なく、ローカルで張ってきた祭が新しいスタートを切るための時間として捉えて頂けたらありがたいです」と改めて説明。「2027年の新しい山人音楽祭の発表をお待ちいただけたら嬉しいです」とメッセージを送っている。
次回の『山人音楽祭』は2027年の初秋ごろの開催が予定されている。
【画像】『FUJI ROCK FESTIVAL '26』第一弾アーティスト
G-FREAK FACTORYの茂木洋晃（Vo）は、「山人音楽祭は今まで改善すべく数々の問題を抱えながらやってきました そして昨年、2025年9月、皆の協力やマナーに助けられながらグリーンドームで続けてきた10年目の山人音楽祭を、初めて大きなクレームもなく大成功として終えることができました」と昨年を振り返り、「時間をかけて協議を重ねた結果、山人音楽祭は“第2章”として生まれ変わるべく、次の開催にむけて1年のお休みをいただくことにしました」と発表した。
次回の『山人音楽祭』は2027年の初秋ごろの開催が予定されている。