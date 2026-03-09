乃木坂46川崎桜、あざとすぎる“舌ペロ”ショット 写真集先行カット第１０弾
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第10弾が解禁された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回解禁されたのは、今回公開されたのは、プラムをかじり、舌がぺろりとのぞく「あざとカワイイ」カット。この写真はパリのアパルトマンの一室で撮影された。一度旅行でパリを訪れてから、「写真集を出させていただけるなら、パリで撮影したい」と願っていた川崎。念願がかない、パリで撮影を存分に楽しんだ。
本写真集は撮影の「時系列順」にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の一つだ。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
