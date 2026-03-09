ゴジラ誕生72周年記念、東宝スタジオ見学ツアー開催へ スーツや小道具部屋など特別公開
1954年の第1作『ゴジラ』から『ゴジラ-1.0』まで、国内で30本のゴジラ映画を生み出してきた東宝スタジオを見学できる特別企画「ゴジラ・ストア presents 東宝スタジオ見学ツアー」が、4月10日に開催されることが決定した。
【画像】新作『ゴジラ-0.0』解禁された“ロゴ”
第1作『ゴジラ』（1954年）の公開から今年で72周年。2023年11月公開の『ゴジラ-1.0』は国内のみならず北米でも大ヒットを記録し、世界各国の映画賞を受賞するなど大きな話題を呼んだ。さらに、山崎貴監督によるシリーズ最新作『ゴジラ-0.0』が11月3日公開予定であることも発表されており、「ゴジラ」シリーズへの期待は国内外で高まり続けている。
今回の企画は、東宝オフィシャルショップ「ゴジラ・ストア」が日頃のファンの支持に感謝して実施するもの。東京・成城にある東宝スタジオを舞台に、普段は立ち入ることのできない施設をスタッフの案内付きで見学できる。
ツアーではスタジオ内の見学に加え、ゴジラのスーツや衣装、小道具が保管されている部屋、さらにはポストプロダクション施設なども巡る予定。ゴジラ映画の制作現場を間近で体感できる貴重な機会となる。
参加者は抽選で6組12人。応募は、国内で展開するゴジラ・ストア6店舗（Tokyo、Daiba、Shibuya、Osaka、Umeda、Hakata）の公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストするほか、「TOHO-ONE」への会員登録（TOHO ID取得）が必要となる。応募期間は3月9日から3月22日まで。
なお、スタジオツアーの内容は事情により変更となる場合がある。
■「ゴジラ・ストア presents 東宝スタジオ見学ツアー」概要
開催日時：2026年4月10日（金）午後1時
開催場所：東宝スタジオ（東京都世田谷区成城1-4-1）※現地集合・現地解散
応募期間：2026年3月9日（月）〜3月22日（日）
応募方法：（1）ゴジラ・ストア各店の公式Xアカウントをフォロー（2）対象投稿をリポスト（3）「TOHO-ONE」に会員登録しTOHO IDを取得
※詳細は各店公式Xアカウントで確認
【画像】新作『ゴジラ-0.0』解禁された“ロゴ”
第1作『ゴジラ』（1954年）の公開から今年で72周年。2023年11月公開の『ゴジラ-1.0』は国内のみならず北米でも大ヒットを記録し、世界各国の映画賞を受賞するなど大きな話題を呼んだ。さらに、山崎貴監督によるシリーズ最新作『ゴジラ-0.0』が11月3日公開予定であることも発表されており、「ゴジラ」シリーズへの期待は国内外で高まり続けている。
ツアーではスタジオ内の見学に加え、ゴジラのスーツや衣装、小道具が保管されている部屋、さらにはポストプロダクション施設なども巡る予定。ゴジラ映画の制作現場を間近で体感できる貴重な機会となる。
参加者は抽選で6組12人。応募は、国内で展開するゴジラ・ストア6店舗（Tokyo、Daiba、Shibuya、Osaka、Umeda、Hakata）の公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストするほか、「TOHO-ONE」への会員登録（TOHO ID取得）が必要となる。応募期間は3月9日から3月22日まで。
なお、スタジオツアーの内容は事情により変更となる場合がある。
■「ゴジラ・ストア presents 東宝スタジオ見学ツアー」概要
開催日時：2026年4月10日（金）午後1時
開催場所：東宝スタジオ（東京都世田谷区成城1-4-1）※現地集合・現地解散
応募期間：2026年3月9日（月）〜3月22日（日）
応募方法：（1）ゴジラ・ストア各店の公式Xアカウントをフォロー（2）対象投稿をリポスト（3）「TOHO-ONE」に会員登録しTOHO IDを取得
※詳細は各店公式Xアカウントで確認