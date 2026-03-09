フジテレビ、バラエティー番組を刷新「かつてないほど大きな変革の時」 4月期プライム帯は40.6%の大幅改編
フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期からの新番組を発表した。バラエティー番組では多くの新番組が生まれることになり、プライム帯（午後7時〜11時）の改編率は40.6％。同局によると「過去10年間で最大規模」になるという。
【写真】フジテレビの新音楽番組MCは…貫禄十分！入社3年目の上垣皓太朗アナ
同イベントでは4月期からの新たな番組として、『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜 後7：00）、『STAR』（毎週木曜 後7：00）、『ナゾトレMAXXXX』（毎週木曜 後9：00）、『かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜』（毎週金曜 後9：00）が放送されることが発表され、各制作陣が番組の見どころを語った。
同局は、改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」を掲げ、改編率は全日24.2%、ゴールデン帯37.1％、プライム帯40.6％となった。コンテンツ投資戦略局の赤池洋文編成管理部長は「コンテンツの楽しさの再構築」の必要性を強調。プライム帯に関しては「かつてないほど大きな変革の時を迎えており、フジテレビがコンテンツ政策において大きな挑戦に踏み切ったという証拠」と意気込んだ。
