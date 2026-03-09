永井大、24年所属のケイダッシュ退所 感謝と決意つづる「個人として新たな一歩」
俳優の永井大（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。24年間にわたって所属してきたケイダッシュを退所したことを報告した。
永井は「私事ではございますが、このたび約24年にわたり所属しておりましたケイダッシュを退所いたしましたことをご報告申し上げます。四半世紀近くにわたり、事務所の皆様には公私ともにご指導とご支援を賜りました。未熟だった私に数多くの貴重な機会を与えてくださり、今日まで育てていただきましたこと、心より感謝申し上げます」と記した。
続けて「また、長年にわたり支えてくださったスタッフ・関係者の皆様には、至らない点や多大なるご迷惑をおかけしたこともあったかと存じますが、これまで支えていただきましたことに改めて深く御礼申し上げます。今後は個人として新たな一歩を踏み出すこととなります。環境は変わりますが、これまで培ってきた経験を糧に、さらに精進を重ね、より一層様々な事にチャレンジし皆様に良いご報告ができるよう挑戦を続けてまいります」と呼びかけている。
永井は、1978年5月20日生まれ。スーパー戦隊シリーズでデビュー。ドラマ『サラリーマン金太郎』では、主演の金太郎役を務める。俳優業のほか、その鍛え抜かれた肉体を武器にスポーツ系バラエティにも多く出演。空手は二段の腕前。14年12月、女優の中越典子と結婚、17年5月に長男、18年11月に長女の誕生を報告している。
■報告全文
私事ではございますが、このたび約24年にわたり所属しておりましたケイダッシュを退所いたしましたことをご報告申し上げます。
四半世紀近くにわたり、事務所の皆様には公私ともにご指導とご支援を賜りました。未熟だった私に数多くの貴重な機会を与えてくださり、今日まで育てていただきましたこと、心より感謝申し上げます。
また、長年にわたり支えてくださったスタッフ・関係者の皆様には、至らない点や多大なるご迷惑をおかけしたこともあったかと存じますが、これまで支えていただきましたことに改めて深く御礼申し上げます。
今後は個人として新たな一歩を踏み出すこととなります。環境は変わりますが、これまで培ってきた経験を糧に、さらに精進を重ね、より一層様々な事にチャレンジし皆様に良いご報告ができるよう挑戦を続けてまいります。
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、そしてご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
永井大
