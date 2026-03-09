『ストリートファイター』春麗やキャミィが…実写映画ビジュアルに反響続く「好きすぎる顔」「ジャッキーじゃないのか」
大人気ゲーム『ストリートファイター』の実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（10月16日公開）の日本版特報映像と、全17枚のキャラクターポスターが公開された。春麗やキャミィなど個性的なビジュアルに注目が集まり続けている。
【写真】顔そっくり？春麗＆キャミィたち17人 『ストリートファイター』実写ビジュ
ゲーム『ストリートファイター』シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録。現在までシリーズ累計販売本数は5800万本を誇るなど世界中でロングセラーを記録し、近年ではeスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めている。
今回の実写映画は、最新鋭のVFXと、キャストたちの鍛え上げられた肉体による生身のアクションが融合した作品。
特報映像では、各キャラクターたちが激しく拳を交え合う、圧巻のアクションシーンが凝縮された内容に。鮮烈なネオンカラーと、90年代特有のざらついた空気感が融合した映像美の中で、リュウ、ケン、春麗、ダルシム、エドモンド本田、キャミィなど伝説のファイターたちが次々と登場。
サマーソルトキックを鮮やかに決めるガイル、必殺のブレーンバスターで敵を沈めるザンギエフ、闇の奥から赤く光る眼で獲物を睨みつける豪鬼…往年のファンなら思わず胸が高鳴る名シーンが連続している。
解禁されたビジュアルでは、17人のファイターたちを見ることができ、ネット上では「キャミィ実写の人好きすぎる顔してるぅぅ」「おお、なんかガイルがカッコいいぞ（笑）」「春麗はジャッキー・チェンじゃないのか」「結構似てるなw」「実写版ストリートファイターのザンギエフめっちゃザンギエフで笑う」などと反応している。
【作品概要】
監督：キタオ・サクライ
製作総指揮：Ｊ・Ｊ・フック／ジェイ・アシェンフェルター／辻本憲三／辻本春弘
製作：メアリー・ペアレント／ケイル・ボイター／ジェイソン・モモア／中山貴之／ステファン・マクール
出演：ノア・センティネオ／アンドリュー・小路／カリーナ・リャン／ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ／デヴィッド・ダストマルチャン／コーディ・ローデス／アンドリュー・シュルツ／ヴィドゥユト・ジャームワール／エリック・アンドレ／オーヴィル・ペック／オリヴィエ・リヒタース／後藤洋央紀／ライナ・バランディンガム／アレクサンダー・ヴォルカノフスキー／カイル・ムーニー／メル・ジャーンソン／With カーティス・“50セント”・ジャクソン／And ジェイソン・モモア
配給：東和ピクチャーズ・東宝
