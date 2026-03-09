野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は８日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国で同Ｂ、Ｄ組が行われ、Ａ組のキューバ、Ｂ組のイタリア、Ｄ組のドミニカ共和国が、それぞれ開幕２連勝とした。

ドミニカ共和国１２―１オランダ

ドミニカ共和国が七回コールド勝ち。一回にゲレロの適時打などで先行し、その後も圧倒。オランダは攻守で精彩を欠いた。

優勝候補の一角、ドミニカ共和国は初戦に続き２桁得点の猛攻。４番ゲレロが２安打３打点で引っ張った。

一回、低めのチェンジアップにうまく合わせて左前へ運ぶ先制打。三回にはカーブを強振して効果的な左越え２ランを放った。

昨季、所属するブルージェイズをワールドシリーズまで引っ張った主砲は、リーダーシップに優れる。プレーはもちろん、言葉にもそれがよく表れている。試合後の記者会見で好調な攻撃面について尋ねられると、投手陣について自ら語り出し、「全員が自分の仕事をこなし、貢献している。活躍は称賛に値する」と一体感を強調した。

父のゲレロ・シニアは米国野球殿堂入りも果たしたスター選手だ。「父はドミニカ共和国の代表としてＷＢＣに出場できなかった。だから何より、父に自分の姿を見てもらいたい」。家族への思いも自身の原動力にし、大舞台で輝きを放っている。（平沢祐）