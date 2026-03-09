「どうやって止めんの」「エグすぎる」 長崎の10番がまたしても会場を沸かす！ マテウス・ジェズスが古巣G大阪戦で決めた“衝撃のゴラッソ2発”が凄すぎる
V・ファーレン長崎は8日、明治安田J1百年構想リーグEAST第５節でガンバ大阪と対戦し、2-3で敗れた。
一時逆転した長崎にとって悔しい敗戦となったが、背番号10がまたしても会場を沸かした。ジェズスにとって古巣対戦となったこの試合、1点ビハインドで迎えた21分長崎はゴール正面でFKを獲得すると、キッカーはジェズス。豪快に振り抜いた左足のシュートは壁の間をすり抜けた後、急激に曲がりネットを揺らした。
流石のGK東口順昭でも止められなかったスーパーゴールにSNSでは、「これどうやって止めんの」、「エグすぎる」、「J1でも規格外」「ただのバケモノ」などの称賛の声が集まっている。
得意の左足で衝撃のゴラッソを2発も叩き込んだジェズス。第3節の名古屋戦ではゴールにこそならなかったが、センターサークル付近からクロスバー直撃のシュートを放ったり、前節のセレッソ大阪では無回転シュートを決めるなど毎週のようにスーパープレイで見る者を魅了している。
J1の舞台でも圧巻の存在感を見せている長崎のエースから今後も目が離せない。