V・ファーレン長崎は8日、明治安田J1百年構想リーグEAST第５節でガンバ大阪と対戦し、2-3で敗れた。



一時逆転した長崎にとって悔しい敗戦となったが、背番号10がまたしても会場を沸かした。ジェズスにとって古巣対戦となったこの試合、1点ビハインドで迎えた21分長崎はゴール正面でFKを獲得すると、キッカーはジェズス。豪快に振り抜いた左足のシュートは壁の間をすり抜けた後、急激に曲がりネットを揺らした。





そしてその6分後、ジェズスはまたしても魅せる。FWノーマン・キャンベルが高い位置でガンバのビルドアップをインターセプトすると、ボックス付近にいるジェズスへパス。これを受けたジェズスはゴール正面から左足で綺麗な弧を描くシュートをゴール左上に突き刺した。流石のGK東口順昭でも止められなかったスーパーゴールにSNSでは、「これどうやって止めんの」、「エグすぎる」、「J1でも規格外」「ただのバケモノ」などの称賛の声が集まっている。得意の左足で衝撃のゴラッソを2発も叩き込んだジェズス。第3節の名古屋戦ではゴールにこそならなかったが、センターサークル付近からクロスバー直撃のシュートを放ったり、前節のセレッソ大阪では無回転シュートを決めるなど毎週のようにスーパープレイで見る者を魅了している。J1の舞台でも圧巻の存在感を見せている長崎のエースから今後も目が離せない。