大韓航空は、ロサンゼルス国際空港トム・ブラッドリー国際ターミナルのラウンジを、3月6日にリニューアルオープンした。

建設デザイン会社のLTWデザインワークススタジオに依頼し、約650億ウォンを投じて1年10か月にわたる工事を経て完成した。アシアナ航空との統合発表後、海外ラウンジのリニューアルは初めて。

5階にマイラークラブとプレステージラウンジ、6階にファーストクラスラウンジが位置する。総面積は1,675平方メートルで、従来より27％広くなった。海外の直営ラウンジでは最大規模となる。

温かみのある木材や高級石材を調和させ、東西の美が共存する「モダン・コリアン・ラグジュアリー」を表現した。韓国陶磁器の「粉青沙器」や優美な曲線が印象的な「月壺」など、韓国の美を体現する芸術作品も展示する。

ファーストクラスラウンジには、個室を2室設けたほか、パーソナルダイニングサービス「アラカルト」を導入した。

マイラークラブ、プレステージラウンジには、ビジネスゾーン、家族でゆったり過ごせるファミリーゾーン、シャワールーム、オープンキッチン形式のライブステーションなどを設置する。ロサンゼルスのローカルクラフトビールやシグネチャーブレンドコーヒーなど、ロサンゼルスならではの飲料も提供する。マイラークラブではスペシャルメニューも用意する。