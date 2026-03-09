第６２回金鯱賞・Ｇ２（１着馬に大阪杯優先出走権）は３月１５日、中京競馬場の芝２０００メートルで行われる。

クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は昨年のこのレースの勝ち馬。当時は重馬場での激闘だったが、最後は力でねじ伏せる強い勝ち方だった。新潟記念の返し馬で転倒し競走除外、天皇賞秋は９着だが０秒４差と、昨年の後半は悔しい時間を過ごした。立て直したここは連覇を成し遂げ、復活への足掛かりにしたい。

ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は前走の京都記念で２４年の京都新聞杯以来の勝利を挙げた。中京コースも過去２勝と相性が良く、今回も好勝負が期待できる。鞍上の武豊騎手はレース当日が５７際の誕生日。自ら勝利で祝いたいところだ。

２４年の菊花賞馬アーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は香港ヴァーズ１０着以来の一戦で、Ｇ１馬としての底力を見せたいところ。天皇賞秋では０秒２差の５着で、力を出し切れれば当然勝ち負けになる。

ジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は菊花賞、アメリカＪＣＣと流れに乗れないレースが続いて不完全燃焼。折り合いの不安があるため、どうしても積極的な競馬ができないが、能力が高い４歳世代のなかでも上位。ここは正念場の一戦になりそうだ。

中日新聞杯を勝ったシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）はどんな相手にも堅実に走れるのが強み。重賞を勝った舞台だけに、軽視はできない。