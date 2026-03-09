日本テレビの後呂有紗アナウンサーが同局系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）でキャスターを務めることが９日の番組内で発表された。現在キャスターを務めている黒田みゆアナウンサーは同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の新ＭＣに４月から就任する。

この日の番組でＭＣの武田真一アナウンサーが、「昨日発表されましたけれども黒田さん、ＤａｙＤａｙ．を卒業して４月からシューイチですね」と報告。黒田アナは「４月から日曜シューイチのＭＣを中山秀征さんと担当することになりまして、それに伴ってＤａｙＤａｙ．をこの３月で離れることになりました。３年間お世話になりました。ありがとうございました」とあいさつ。

続けて武田アナが「この春からは黒田さんに代わって後呂有紗アナウンサーが担当してくださいます」と後任も発表。「後呂さんが黒田さんの先輩になるんですよね」と投げかけると、黒田アナは「そうですね、後呂さんバンキシャを４年半、担当してくださったり、実はナレーションを番組立ち上げからずーっとＤａｙＤａｙ．見守って下さっていて、ＤａｙＤａｙ．大好きって言っているのでお願いします」と伝えた。