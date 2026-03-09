中東緊迫さらに…イラン国内で何が？“映像入手” 市民の証言…戦火のリアル【バンキシャ！】
アメリカとイスラエルによるイランへの先制攻撃から約1週間。トランプ大統領は7日、「アメリカは妥協を求めていない」と述べ、攻撃を続ける考えを強調しました。爆発音が響く中、イラン国内に住む人たちがどのような生活を送っているのか取材しました。【真相報道バンキシャ！】
■中東緊迫で混乱…退避邦人が出発
緊迫した状況が続く中東。日本政府は5日、イラン周辺4か国にいる希望者を、チャーター機で退避させると発表。
希望者、百数十人を乗せた最初のチャーター機は今朝、オマーンから出発した。
バンキシャ！は、そのチャーター機に乗るという人に話を聞くことができた。
チャーター機で避難 西村 光晶さん
「仕事の都合で今回、1週間ドバイに」
「（帰りの）飛行機はとっていたんですけど、それも都度キャンセルになって」
チャーター機に乗るため、ドバイからおよそ10時間、移動したという西村さん。
「いま午後7時で、午前6時ぐらいからまだ何も食べていない」
チャーター機は今夜、日本へ到着予定だという。
■犠牲者が増えるなか…イラン国内の生活実態は？
アメリカとイスラエルによる、イランへの先制攻撃から1週間あまり。
トランプ大統領
「軍事作戦は非常に順調だ」
「控えめに言っても10点満点で15点くらいだ」
イランで死亡した人は1332人にのぼる。（6日時点、イラン政府より）
だが、そのイランで人々がどんな生活を送っているのか。実態はあまり見えてこない。
■イラン在住の人々にメッセージが届かない？
そこでバンキシャ！は、首都・テヘランやその郊外に住む市民3人を取材。
市民
「最初は雷かと思いました。でも何度か続いたので攻撃だと気づいたんです」
バンキシャ！が、まず連絡を試みたのは、2025年に取材した首都・テヘランの市民。
バンキシャ！
「安全を確認する内容のメッセージを英語で書きました。送ってみます」
しかし…
「これ…届いていないですね」
メッセージが相手の端末に届いたことを示す「二重のチェックマーク」が、つかない。
テヘラン在住の日本人にも連絡をしてみたが、やはり届いていないようだ。
■テヘラン在住者と通信 いまの生活は…？
国際的なインターネット監視団体（NetBlocks）によると、イランでは2月28日の攻撃以降、ほぼ全てのネット通信が遮断されている状況だという。
さらに数人と接触を試みる。すると…
バンキシャ！
「いま返信きました」
ついに1人から返信がきた。さっそく連絡してみる。
バンキシャ！
「つながりました」
取材に応じてくれたのは、テヘラン在住の20代男性。
バンキシャ！
「今はどちらにいらっしゃいますか？」
テヘラン在住（20代）
「テヘランの自宅です」
その自宅の中を見せてくれるという。カメラを切り替えると…
「水が出ます。ガスもつく状況です」
バンキシャ！
「家での生活には劇的な変化はない？ということでしょうか」
テヘラン在住（20代）
「そうですね。ただストレスは感じています。空爆が続いているから」
■イラン首都を襲う「空爆」 日常が奪われる市民
窓にはテープ。爆風でガラスが飛び散らないようにするためだという。
テヘランは軍の関連施設も多く、攻撃が集中しているとみられる。
テヘラン在住（20代）
「想像してみてください。夜寝ているとボーンという音が聞こえて、すべての窓が揺れるんです」
大きく変わってしまった“日常”。取材中も…
「あとは…また始まった。また始まりました、空爆です」
「この音が聞こえますか？」
男性は異変を感じ、窓の外を何度も見る。
「3発の空爆だったと思います。でも終わりました」
バンキシャ！
「避難が必要だったらインタビューを中断することもできますが…」
テヘラン在住（20代）
「でも…逃げる場所なんてありませんから」
■外出先で「爆発」も…戦火と隣り合う日常
テヘランの街の様子を証言してくれたのは、こちらの男性。
テヘラン在住
「まず…この写真を見てください」
1日、市の中心部で撮影したという写真を見せてくれた。
テヘラン在住
「タクシーで移動中にいきなり近くで爆発が起きたんです。そのせいで今、私の耳は少し聞こえづらくなっています」
「周りの家の窓ガラスが割れて落ちてきました。死んでいてもおかしくなった。それくらい近かったです」
その次の日には商店のガラスが割れ、地面に散らばる様子を撮影していた。だが、町中どこでも撮影できる、というわけではないという。
■撮影・外出もリスク…イラン情報機関のメッセージか
バンキシャ！が入手した、こちらの画像。イランの情報機関が国民に送ったとされるショートメッセージだ。そこには…
「機密施設や損傷した建物・現場を撮影し位置を記録する者は、アメリカやイスラエル政権の工作員である可能性があります。直ちに通報してください」
男性も公安部隊に写真を消すよう注意されたことがあるという。
また外に出れば攻撃でケガをする危険性もある。それでも撮影を続けるワケは。
テヘラン在住
「テヘランの状況はとても深刻です」
「私は世界にこの現状を知ってほしい。海外にいるイランの人たちにも知ってほしい。そのためならリスクを負って外に出るだけの価値があると思っています」
■テヘラン郊外 通常の生活に突然「異様な光景」
一方、テヘランを少し離れると、状況は異なるという。証言してくれたのは郊外に住む30代の女性。
テヘラン郊外在住（30代）
「周りの街は空爆されていますが、ここはまだ無事です。だから店も開いています」
これは女性が5日に、テヘラン郊外で撮影した映像だ。
「ここがメインストリートです」
時刻は午後7時すぎ。立ち並ぶ店は普通に営業しているようだ。商業施設も、にぎわっている。
中でも多くの人が集まっていたのはアイスクリーム店。女性もこの日、夜の街を楽しんでいたという。しかし…
「車に戻った時のことでした。急に空が赤くなったんです」
そこで女性がカメラを向けると…
「最初は雷かなと思いました。でも何度か続いたので攻撃だと気づいたんです」
バンキシャ！
「周りのみなさんはどんな反応でした？」
テヘラン郊外在住（30代）
「（攻撃が）遠かったので、みんな怖がってはいませんでした。でもあれは異様な光景でした」
■続くイラン攻撃 いつ日常が戻るのか…
1週間がたっても収まる気配のない攻撃。イランの人々が今、願うこととは。
テヘラン郊外在住（30代）
「世の中にある他の多くの国々と同じように、イランの人々もごく普通の生活を送れるようになってほしいです」
テヘラン在住（20代）
「私はこの戦争で体制の転換が起きることを期待しています。でも実現しないだろうとも思っています」
「とにかく戦争が終わって、日常が戻ってくることを願っています」（2026年3月8日放送『真相報道バンキシャ！』より）