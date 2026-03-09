３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が９日、都内で「ＦＡＮＣＬ ＳＫＩＮ ＰＡＴＣＨ」全国ローンチ発表会に登場した。

ファンケルが開発したＡＩ角層解析を行う新サービスで、自分に合ったケア方法を知り、一人ひとりが肌状態を正しく知ることができる肌の健康測定。「生まれ変わりがスムーズな肌」と診断されたギターの若井滉斗は「確かに肌荒れで悩んだことがなくて」と明かし「とにかく運動と食事。運動しつつ、食事で体の内側から整えることを意識しています。インナーケアって難しいですけど、そこをがんばるから生まれ変わる力があるのかな」と美肌の秘けつを語った。

キーボードの藤澤涼架は「バランスが良い、つややかな肌」と診断。スタッフからも絶賛され「肌のことを褒められて、ポジティブな言葉をもらえてうれしかった」と喜んだ。ボーカルの大森元貴は藤沢について「筋トレを頑張ってるって（直接）見たことはないんですけど、本人は力説しているので、その成果が生きてるのかな」と日々の努力をたたえた。

同サービスは、全国の直営店舗で体験できる。若井は「無料で自分の事を理解してくれる存在でありがたい。皆さんも是非体験してみてください」と呼び掛けると、大森は「自分の肌の本当のことを知らないのはもったいない。本当の自分の肌に出会いにきていただけるとうれしい」と口をそろえた。