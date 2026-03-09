上坂樹里、朝ドラ『風、薫る』第1週から感涙 W主演・見上愛も「身が引き締まるような気持ちに」
俳優の見上愛、上坂樹里が9日、W主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』（3月30日スタート 月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の記者会見に出席した。
【全身ショット】白×黒！対照的な衣装で登場した見上愛＆上坂樹里
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
主人公・一ノ瀬りんを演じる見上は「撮影が始まって半年が経ちました。毎日ずっと撮影していて、自分たち本人として過ごしている時間よりも、役としてセリフを話している時間のほうが長いのではないかと思うような日々を過ごしています」とあいさつ。完成した第1週の映像を見た感想について「半年間その役を演じていると客観的に見ることが少し難しくて、第1週で起きた出来事を思い出す場面がたくさんありました」と振り返った。
さらに「今も第10週以降の撮影をしていますが、その中でも度々、第1週での出来事を思い出しながら、りんちゃんのことを胸に前に進んでいくシーンがあります。映像を改めて見て『こういうことがあったから、りんちゃんは看護師を目指そうと思ったんだな』と再認識して、もう一度身が引き締まるような気持ちになりました」と語り、役への思い入れを語った。
もう一人の主人公・大家直美を演じる上坂も「皆さまに第1週を見ていただける日が、いよいよ来たのだなという思いと、私自身もこの作品の始まりにこうして立ち会うことができて、とてもうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔。「完成した映像を一人で見るのはなかなか緊張してしまって。それで、見上さんと『同じ日に見ようね』と約束して、休みの日に一人で見たのですが、思わず泣いてしまいました」と照れながら明かす。
続けて「『風、薫る』という作品がいよいよ始まるのだということを、映像を見て改めて実感しましたし、音楽や主題歌、ナレーションなど、本当にたくさんの方がこの作品に関わって一つの作品を作り上げてくださっている。その一員に自分もなれているのだということが、一気に実感として湧き上がってきました」と語り、作品への思いを語った。
