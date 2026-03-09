予備校講師でタレントの林修（60）が、8日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。妊活について妻から叱られる場面があった。

同番組では「妊活の疑問＆お金事情 完全解説SP」として、「熱血授業」に林の妻で産婦人科医の裕子さんが登場。テーマの妊活について、林は「僕自身は経験者だと思ってますが」と打ち明けたが、裕子さんは「たった1回検査をしただけですよね」とツッコんだ。

その後、裕子さんは、令和の妊活事情や不妊治療などについて解説したが「よくあるのが、カップルの間で情報格差が出て来る」と指摘。通院機会の多い女性のほうが「ペースも分かってくるし、こっちの話の理解が深まる」といい、「男性のほうは、あんまりスタート時点から変わらないところがあって」と話した。

そして「だんだん“話が伝わりづらい”とか“頑張ってるのに理解してない”ってなって、仲が悪くなったり、だんだん熱量が変わってくるのが、不妊治療中に女性の心が折れる原因」と説明した。

これを受けて、生徒役のタレント・関根麻里は「もちろん先生もサポートされたわけですよね？裕子先生の」と質問。裕子さんは即座に「何を？」と視線を送ったが、林は「一応頑張ったつもりではいるんですが」とタジタジに。

林が「どうなんですか」と改めて妻に問うと、裕子さんは「必要最低限です」とピシャリ。「結果が普通に良かったんですよね、そしたらもう“よっしゃ！”みたいな感じになって、“ああもう俺のせいじゃない”」と、当時の態度を回想。林は「大変失礼いたしました」と平謝りだった。