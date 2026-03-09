朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会（３月、名古屋）に向けたオーディションの様子が８日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、ＲＩＺＩＮで活躍する格闘家の芦澤竜誠が登場。足立区の喧嘩自慢でＢＤバンタム級前王者の井原良太郎との対戦が決まった。

かつてＸ上で朝倉未来とバトルを繰り広げ、ブレイキングダウンにも否定的な発言をしていた芦澤だったが、大晦日のＲＩＺＩＮでＢＤ出身のジョリーに敗戦。「俺は溝口さんとか朝倉さんと話にきた。あとは俺とやるやつと話にきたっす。朝倉選手が声をかけてくれて、遊びにきてくださいってことだったんで遊びにきた」。ＢＤに関してはかつて参加意思はあったものの「２年前はすぐに潰れると思っていた。俺も来たかったが、ＲＩＺＩＮの舞台にいって上をみてる時にＢＤに出たら話しが違う」と当時を振り返り、「ジョリーにやられて落ちるところまで落ちた。落ちるところまで落ちて、なんで負けたの？って時に、確実に舐めていたですよ。相手を舐めたってことは結局自分から逃げたんですよ。相手が強いという感情と向き合わなかった俺に逃げた。その時にＢＤからオファーをもらった時に、逃げたくねえなと。すべての事からと思って。で、来させてもらった。俺が見失ってたものがここにある。ハングリー精神とか。有名になるまでは全部ひっくり返してやろうと思っていたのに、有名になったら満足したというかふんぞり返っていた。１番忘れちゃいけない事を忘れてた。ＢＤに来たことで得るものあると感じた」と、説明した。

朝倉は「敵地に１人で乗り込んで来たっていうのはめっちゃ漢気ある。かっこいいなって思いましたね」と評価。「さすがに一定のリスペクトもあるんで、ＢＤでできる選手といったら、井原君かな」と指名。芦澤も「わかるよ。お前一番いいよ。雑魚じゃなくて井原選手だからやろうかなと。おもろいし」と受諾した。

井原は芦澤に近づくと「舐めてるから来たんだろ？勝てると思って来たんだろ。ＲＩＺＩＮで負けていくとこなくなったからきたんだろ。ハングリー精神とか綺麗事かまして、行くとこなくなったから来ただけだろ」と挑発。芦澤は「ＲＩＺＩＮで前負けて、もう１回出れるとは思ってない。だからここで井原プレゼントしてくれたんなら、井原君の首とってしっかりＲＩＺＩＮ戻ろうかなと。それが俺のケジメ」と応戦した。井原は「負けたら次も出ろよ。甘くねえぞ」と、額をつけあってにらみ合った後、井原が不意打ちで突き飛ばし、再び額をぶつけあったあと、井原の右ビンタのあと、芦澤も「何が甘くねえんだ、ガキ。こっちこいよ。こんな美味しい舞台あるわけねえだろ」と手を出して乱闘に発展。朝倉も「試合決定なんで」と止め、芦澤も会場を去った。