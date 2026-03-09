任期満了に伴う石川県知事選挙は8日に投開票が行われ、前金沢市長の山野之義さんが初当選を果たしました。



「バンザイ～、バンザイ～」



初当選を果たした山野 之義 氏：

「私にできることは、やらなくてはいけないことは、皆さんの期待をしっかり受け止めて、そして期待に応える知事の仕事をしていく、そのことに尽きます」



山野さんは金沢市出身の63歳。2010年に金沢市長に初当選し、市長を3期11年務めました。





選挙戦では能登の復興支援の加速、AI産業の誘致などを掲げ、24万5000票余りを獲得し初当選を果たしました。一方、馳浩さんは4年間の実績などを訴えましたが、6110票差で及びませんでした。

落選した馳 浩 氏：

「こういう結果になりましたことは、ひとえに私の責任であります。大変申し訳ありませんでした」



投票率は54・68％で、前回を7・14ポイント下回りました。



また、金沢市長選挙は、現職の村山卓さんが再選を果たしました。

再選を果たした村山 卓 氏：

「一つは街なかの再生、一つは子育て政策の充実、さらに金沢らしい文化・芸術の振興。その3つをしっかりと取り組みたい」



激戦となった知事選から一夜明け、山野さんは、県政の新たなかじ取りに向け意欲を語りました。



「おはようございます！ありがとうございます」

初当選を果たした山野 之義 氏：

「奥能登知事室、南加賀知事室ということを、大変注目も浴びました。批判も含めて注目されたテーマでもありますので、情報を仕入れていきながら具体的に進めていきたいと思います。そのことが石川県全域をマネジメントすることにつながっていくんだと思っております」



山野さんの任期は、3月27日からの4年間です。

