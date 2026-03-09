「ちいかわ」とZoffのコラボ第3弾が開催決定！ ハチワレたちをあしらった新商品をラインナップ
【Zoff×「ちいかわ」アイウェアコレクション第3弾】 3月10日11時～ オンラインストアにて先行予約開始 3月20日 発売予定
(C)nagano
インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、マンガ/アニメ作品「ちいかわ」とコラボしたアイウェアコレクション第3弾を3月20日に発売する。
2024年5月に発売されたコラボ第2弾に続く、第3弾の実施が決定した。今回はちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、モモンガとくりまんじゅうをモデルにした商品が登場。さらに、フレーム部分にちいかわたちのデザインをあしらった「COOLモデル」および「HAPPYモデル」も発売される。
3月20日の発売に先駆けて3月10日11時よりZoff公式オンラインストアにて先行予約受付が開始。デザインのこだわりが詰まった商品ラインナップになっている。
ちいかわモデル 価格：12,200円
ダイカットクロス 価格：900円
スタンドケース 価格：2,000円
ハチワレモデル 価格：12,200円
ダイカットクロス 価格：900円
スタンドケース 価格：2,000円
うさぎモデル 価格：12,200円
ダイカットクロス 価格：900円
スタンドケース 価格：2,000円
モモンガモデル 価格：12,200円
ダイカットクロス 価格：900円
スタンドケース 価格：2,000円
くりまんじゅうモデル 価格：12,200円
ダイカットクロス 価格：900円
スタンドケース 価格：2,000円
COOLモデル 価格：7,700円
HAPPYモデル 価格：7,700円
付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）
(C)nagano