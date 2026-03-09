【Zoff×「ちいかわ」アイウェアコレクション第3弾】 3月10日11時～ オンラインストアにて先行予約開始 3月20日 発売予定

インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff」は、マンガ/アニメ作品「ちいかわ」とコラボしたアイウェアコレクション第3弾を3月20日に発売する。

2024年5月に発売されたコラボ第2弾に続く、第3弾の実施が決定した。今回はちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、モモンガとくりまんじゅうをモデルにした商品が登場。さらに、フレーム部分にちいかわたちのデザインをあしらった「COOLモデル」および「HAPPYモデル」も発売される。

3月20日の発売に先駆けて3月10日11時よりZoff公式オンラインストアにて先行予約受付が開始。デザインのこだわりが詰まった商品ラインナップになっている。

ちいかわモデル 価格：12,200円

ダイカットクロス 価格：900円

スタンドケース 価格：2,000円

ハチワレモデル 価格：12,200円

ダイカットクロス 価格：900円

スタンドケース 価格：2,000円

うさぎモデル 価格：12,200円

ダイカットクロス 価格：900円

スタンドケース 価格：2,000円

モモンガモデル 価格：12,200円

ダイカットクロス 価格：900円

スタンドケース 価格：2,000円

くりまんじゅうモデル 価格：12,200円

ダイカットクロス 価格：900円

スタンドケース 価格：2,000円

COOLモデル 価格：7,700円

HAPPYモデル 価格：7,700円

付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）

(C)nagano

