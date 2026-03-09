THE RAMPAGE藤原樹、美腹筋際立つ自撮りショットにファン悶絶「バッキバキ」「ギャップたまらない」
【モデルプレス＝2026/03/09】TTHE RAMPAGEの藤原樹が3月7日、自身のInstagramを更新。 ライブツアー中のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳LDHイケメン「バッキバキ」衝撃の“美腹筋”
現在『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”』の最中の藤原は「CHIBA Day1」と千葉公演での自撮りオフショットを投稿。サングラスに、ピンバッジやピンがぎっしりとつけられたレザーのライダースベストという衣装で、ベストの合間からは、鍛え上げられた腹筋がのぞいている。
また、スマホで鏡を通しての自撮りのようで、スマホのホルダーに可愛らしい猫の模様も見える。
この投稿には「腹筋バッキバキ」「シックスパック凄い」「最高にいい男」「めちゃくちゃ鍛えてるのわかる」「逞しい」「セクシーすぎる」「猫が描かれてるスマホケースとのギャップたまらない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
