「メガ ポケモン ピカチュウが走る！ムービング ピカチュウ」（HGC23）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」の対象商品にメガのブロック玩具が追加された。

セールでは「メガ ポケモン ピカチュウが走る！ムービング ピカチュウ」（HGC23）、「メガ ポケモン イーブイが走る！ムービング イーブイ」（HTH71）がラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「メガ ポケモン ピカチュウが走る！ムービング ピカチュウ」

・1,095ピース

細部まで精巧に表現された長さ約22cmのピカチュウを組み立てられるブロックセット。岩場が再現されたディスプレイ台が付属する。組み立て後は、ハンドルを回すとピカチュウの足やしっぽが動いて、岩場の上を走るキュートなアクションを楽しめる。

「メガ ポケモン イーブイが走る！ムービング イーブイ」（HTH71）

・1,366ピース

細部まで精巧に表現された長さ約21cmのイーブイを組み立てられるのブロックセット。草原が再現されたディスプレイ台が付属する。組み立て後はハンドルを回すと、イーブイの足やしっぽが動いて、草原の上を走るキュートなアクションを楽しめる。