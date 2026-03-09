IVEレイ、前髪なしで雰囲気一変 イメチェンビジュが話題「思わず二度見」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2026/03/09】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月7日、自身のInstagramを更新。前髪の無いヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「思わず二度見」劇的イメチェンした新ヘア
6日の投稿では「髪の毛切ったよん」と、ハイトーンのロングヘアから、黒髪ミディアムヘアスタイルへチェンジした姿を披露していたレイ。この日の投稿では、ホルターネックのトップスを身に着けたレイが、これまでの前髪があるスタイルから一変しおでこを出して前髪を分けたヘアスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「前髪なし大人っぽい」「思わず二度見」「これもまた雰囲気変わって素敵」「透明感MAX」「ウインクに打ち抜かれた」「どんな髪型も似合う」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆レイ、ヘアカットでイメチェン
◆IVEレイのヘアチェンジに反響
