「北海道産」の海の幸、ブランド豚に蕎麦…厳選素材を味わえる「北海道味めぐりフェア」開催【和食麺処サガミ】

「和食麺処サガミ」は、2026年3月18日（水）から、北海道産の厳選素材をメインに使用した「北海道味めぐりフェア」の販売を開始する。

【商品画像】「北海道味めぐりフェア」のメニューはこちら

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で164店舗を展開している「和食麺処サガミ」。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に設置の石臼で、毎日そば粉を挽いているのが特徴。そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューが揃うレストランチェーンだ。

今回のフェアでは、北海道産の「するめいか」「水たこ」「帆立」など、海の幸を贅沢に盛り込んだ「北海道と海のめぐみ丼」や、「栗蟹」「鮭」「帆立」の旨みを引き出した北海道味噌仕立ての「北海道海鮮浜鍋」、“ブランド豚”「ゆめの大地」を使用した「“炙り”豚丼」など、北海道の食材が堪能できるメニューを用意している。

〈北海道味めぐりフェア・販売概要〉

・販売期間

2026年3月18日（水）〜

・対象店舗

和食麺処サガミ161店舗

〈販売商品〉

◾️北海道と海のめぐみ丼と麺 税込2,190円

北海道産のするめいか、帆立、水たこをメインに、本ずわい蟹やいくら、赤海老などの海の幸を盛り合わせた一品。ひと口ごとに異なる味わいが広がる丼。北海道産そば粉を使用した蕎麦をセット。

◾️北海道味めぐり膳 “北海道 海鮮浜鍋”付 税込3,070円

海の幸を贅沢に盛り込んだ御膳。刺身には、北海道産のするめいか、帆立、水たこなどを盛り込み、北海道産の栗蟹、帆立、鮭の旨みを北海道味噌で仕立てた熱々の“海鮮浜鍋”、北海道産そば粉を使用した蕎麦も組み合わせた。

◾️炙り豚丼と麺 税込1,860円

帯広市発祥といわれる「豚丼」。上品な脂の旨みと柔らかな肉質が特徴のブランド豚「ゆめの大地」を使用し、甘辛いタレで香ばしく焼き上げた。仕上げに北海道産の山わさびと卵黄をトッピング。北海道産そば粉を使用した蕎麦との相性も良い。

◾️“北海道産するめいか“いか丼セット 税込1,770円

主役となるのは「北海道産するめいか」。北海道産のがごめ昆布と大和芋を合わせた「特製とろろ」をいか丼にかけることで、いかの甘みがさらに引き立つ。北海道産そば粉を使用の蕎麦もセットで。

◾️がごめ昆布とろろそばと本ずわい蟹ミニ丼 税込1,790円

北海道産がごめ昆布の旨みを抽出した「昆布水」の味わいが特徴の商品。がごめ昆布特有の強い粘りとコクに、大和芋とろろを混ぜ合わせることで、なめらかな食感が加わり、蕎麦との相性が良い。本ずわい蟹を盛りつけたミニ丼とのセットで楽しめる。

◾️大海老天と北海道天ざるそば 税込2,090円

サガミ人気の大海老と、北海道産の帆立・鮭を注文ごとに揚げて提供するサクサクの天ぷらと「北海道産そば」のセット。蕎麦は、店内製麺だからこそ味わえる香りと喉ごしが楽しめる。

◾️夕張カレーそば 鮭ザンギセット 税込1,900円

サガミの「夕張カレーそば」は、約30種類ものオリジナルスパイスを調合した、とろみのある濃厚なスープが特徴。具材には北海道のブランド豚「ゆめの大地」と玉ねぎを使用している。セットには、北海道のソウルフード「ザンギ」を、北海道産鮭でアレンジした「鮭ザンギ」を用意。

◾️北海道産水たこ 山わさび和え 税込530円

北海道産の「水たこ」と「山わさび」を使用した一品。水たこの甘み・旨みと、山わさび特有のツンと抜ける爽やかな辛味の相性が良い。

◾️北海道産がごめ昆布 松前和え 税込430円

北海道産の「するめいか」と、強い粘りが特徴の「がごめ昆布」を使用した郷土料理。