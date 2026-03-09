【新条アカネ チャイナドレスVer.】 2027年1月 発売予定 価格：20,900円

海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「新条アカネ チャイナドレスVer.」を2027年1月に発売する。価格は20,900円。

本商品は映画「グリッドマン ユニバース」に登場するキャラクター「新条アカネ」をチャイナドレス姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

椅子にゆったりと身を預け、扇子を手にした優雅なポーズで立体化され、足を軽く上げた仕草や、髪にあしらわれた花飾り、足首の細いチェーンなど細部まで作り込まれている。

白いファーは毛織素材が使用され、自由に着脱が可能。特製台座は、別売りの「グリッドマン ユニバース 宝多六花 チャイナドレスVer.」、「グリッドマン ユニバース 南夢芽 チャイナドレスVer.」と合わせて飾ることもできる。

また、特典として「アクリルスタンド」が付属する。

スケール：1/7

サイズ：全高約11.9cm(台座含め)

(C) TPC TAGUFP