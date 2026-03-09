【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 3月13日より発売予定 価格：1回990円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」の全ラインナップを公開した。3月13日に発売を予定しており、価格は1回990円。

本製品は、「ゴジラ」シリーズに登場する機会に注目したくじとなっており、A賞には「メカゴジラ」のソフビフィギュア、B賞には「メカキングギドラ」のヘッドフィギュアが用意されているほか、その他には「ラグマット」「名刺ケース」「アクリルスタンド」「メタルチャーム」「ミニメカフィギュア」などがラインナップしている。

今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品の全ラインナップを公開しており、各賞の造形を確認することができる。

「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」

【ラインナップ】

A賞 メカゴジラ(1993) SOFVICS

B賞 メカキングギドラ ヘッドフィギュア

C賞 G対策センター ラグマット

D賞 メタル名刺ケース

E賞 アクリルスタンド

F賞 メタルチャームコレクション

G賞 ミニメカフィギュア

ラストワン賞 スーパーメカゴジラ SOFVICS

ギャラリー

A賞 メカゴジラ(1993) SOFVICS B賞 メカキングギドラ ヘッドフィギュア C賞 G対策センター ラグマット D賞 メタル名刺ケース E賞 アクリルスタンド F賞 メタルチャームコレクション G賞 ミニメカフィギュア ラストワン賞 スーパーメカゴジラ SOFVICS種類：全1種 サイズ：約230mm種類：全1種 サイズ：全長 約100mm種類：全1種 サイズ：約500mm種類：全3種（選べない） サイズ：約90mm種類：全10種（選べない） サイズ：約130mm種類：全10種（選べる） サイズ：約70mm ～ 80mm種類：全5種（選べない） サイズ：約45mm ～ 60mmサイズ：約230mm

TM & (C) TOHO CO., LTD.