【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 3月13日より発売予定 価格：1回990円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」の全ラインナップを公開した。3月13日に発売を予定しており、価格は1回990円。

　本製品は、「ゴジラ」シリーズに登場する機会に注目したくじとなっており、A賞には「メカゴジラ」のソフビフィギュア、B賞には「メカキングギドラ」のヘッドフィギュアが用意されているほか、その他には「ラグマット」「名刺ケース」「アクリルスタンド」「メタルチャーム」「ミニメカフィギュア」などがラインナップしている。

　今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品の全ラインナップを公開しており、各賞の造形を確認することができる。

「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」

【ラインナップ】

A賞 メカゴジラ(1993) SOFVICS B賞 メカキングギドラ ヘッドフィギュア C賞 G対策センター ラグマット D賞 メタル名刺ケース E賞 アクリルスタンド F賞 メタルチャームコレクション G賞 ミニメカフィギュア ラストワン賞 スーパーメカゴジラ SOFVICS

A賞 メカゴジラ(1993) SOFVICS

種類：全1種 サイズ：約230mm

B賞 メカキングギドラ ヘッドフィギュア

種類：全1種 サイズ：全長 約100mm

C賞 G対策センター ラグマット

種類：全1種 サイズ：約500mm

D賞 メタル名刺ケース

種類：全3種（選べない） サイズ：約90mm

E賞 アクリルスタンド

種類：全10種（選べない） サイズ：約130mm

F賞 メタルチャームコレクション

種類：全10種（選べる） サイズ：約70mm ～ 80mm

G賞 ミニメカフィギュア

種類：全5種（選べない） サイズ：約45mm ～ 60mm

ラストワン賞 スーパーメカゴジラ SOFVICS

サイズ：約230mm

ギャラリー

TM & (C) TOHO CO., LTD.