明日10日(火)は、日本海側で雨や雪の降る所が多く、関東北部の平地でも積雪となりそうです。路面の凍結などご注意ください。11日(水)以降は晴れ間の広がる所が多いでしょう。九州から東北南部ではスギ花粉の飛散のピークが続きますので、万全な対策でお過ごしください。

前半:10日(火)は日本海側で雨や雪 関東でも積雪のおそれ

明日10日(火)は、気圧の谷や上空の寒気の影響で、日本海側は雨や雪の降る所が多いでしょう。関東も昼頃まで雨や雪が降り、北部では平地でも積雪となりそうです。朝はいつもより時間に余裕をもって、足元に気をつけてお出かけください。

11日(水)は高気圧に覆われて、全国的に晴れる見込みです。風も弱く、穏やかな陽気になりそうです。

12日(木)以降は、北海道では曇りの日が多く、13日(金)にかけては雪が降るでしょう。東北から九州は晴れる日が多くなります。ただ、関東は、低気圧の影響で、12日(木)から13日(金)は沿岸部を中心に雨の降る所があるでしょう。





最高気温は、13日(金)までは、平年並みか平年より低い所が多くなりそうです。東京都心は、13日(金)は9度の予想で、グッと寒くなるでしょう。ただ、14日(土)以降は気温が上がり、昼間は日差しの暖かさを感じられる所が多い見込みです。朝晩と昼間の寒暖差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお過ごしください。

後半:晴れる日が多い 昼間は春の陽気

17日(火)以降は、晴れ間の広がる所が多いでしょう。ただ、19日(木)と21日(土)は、九州から北陸で雨が降りそうです。九州から東北南部にかけて、スギ花粉の飛散のピークが続き、晴れる日は花粉が大量に飛散するでしょう。外出時はもちろん、帰宅時にも洋服や髪についた花粉を払うなど、家の中に花粉を持ち込まないよう、万全な対策でお過ごしください。



最高気温は、平年より高い日がほとんどで、関東から西では15℃以上の所が多いでしょう。春本番の陽気で、桜のつぼみもほころびそうです。雪の多く残っている所では、雪どけが進みますので、雪崩や川の増水など十分ご注意ください。