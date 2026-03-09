投資にハマる水谷隼、ついに株で爆益！ケタ違いの額「ずっとバカにされて否定され続けたけど」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が9日、自身のXを更新。本日の日経平均株価（前場）がマイナス4000円以上の値下がりもある中で、爆益を出したことを報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株の銘柄
水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有し、マイナス866万4259円（−15.13％）の含み損を説明。損切りをしているかと思いきや、Xでは「ずっとバカにされて否定され続けたけど、耐えて耐えてついに打ち返した」とスクショ付きで報告した。
スクショを見てみると、マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損から現在、＋440万5187円（＋3.93％）の含み益になっていることがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株の銘柄
水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有し、マイナス866万4259円（−15.13％）の含み損を説明。損切りをしているかと思いきや、Xでは「ずっとバカにされて否定され続けたけど、耐えて耐えてついに打ち返した」とスクショ付きで報告した。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。