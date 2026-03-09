野呂佳代、足の薬指を骨折していた「クランクイン前日に…最悪です本当に」劇団ひとりが明かす
元AKB48の俳優野呂佳代が、7日放送のテレビ東京系『ゴッドタン』（毎週土曜 深1：45）に出演。足の薬指をぶつけて骨折したことが明かされた。
【写真】「42?!!!うそー！」誕生日を迎えた野呂佳代のプライベートショット
番組では20年目の突入を記念して、スタッフが選んだ出演者のベストシーンが放送された。野呂は演技力が高評価だったというVTRが放送された。
VTRを見た後、野呂はスタジオで「黒木華さんの2番手で、ゴールデン関西テレビの4月期に」出演することを報告した。そこで、劇団ひとりが「そんな時に骨折してるの？」と水を向けた。
これに顔を伏せた野呂。テロップでは「足の薬指をぶつけて骨折」と表示され、「クランクイン前日に…最悪です本当に」と話していた。
