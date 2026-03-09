【今週の運勢】2026年3月第3週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

計画はバッチリ。
運気は波乱含み。

準備万端、思い付くことは全部、手配していそう。

それなのに、現実はあなたの想定を気楽に裏切っていきます。思い違い、取り違え、遅延、欠席など、「そうきたか！」がありそう。

つじつまを合わせよう、ごまかそうとすると苦しくなるだけ。「これこれしかじかで」と種を明かしてしまいましょう。間に合うか、間に合わないかの綱渡りをするよりも、一回話を流す、振り替えていくなど、現実的な手を打って。多少の損失が必要経費、信頼には変えられません。あなたの手腕は、高く評価されるはず。

愛と社交は、寛容に。今週は、不可抗力を受け止めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)