¡ÈÈþµÓ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÁáÀî¤ß¤æ¤¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡õ¥Ö¡¼¥Ä»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡Á¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÁáÀî¤ß¤æ¤¡Ê29¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡õ¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¬¡¼¤ë¤º¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼4¡¡½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡Á¡×¤È¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂçÄÍ¥É¥ê¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Hisshigumi¡¡Project¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡õ¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡ªº£Æü¤ÏÂç´îÍø¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶õ´Ö¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿½Ð±é¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¾Ð´é¤âÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¡×¡ÖÈþµÓ¤Ç¤¹¤Í¡¡¥Ý¥Ë¥Æ¤â¾Ð´é¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥²¡Á¡Á¥¥å¡¼¥È¡Áâ1¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï¡¢2022Ç¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¡ÖJLOC¡¡AMBASSADOR¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB80¡¦W59¡¦H87¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏµÓ¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¡¼¥Éºî¤ê¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í¡£