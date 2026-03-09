週明け９日の東京市場は原油価格の急騰に伴う日本経済への懸念から、株、円、債券がいずれも下落するトリプル安に見舞われている。

日経平均株価（２２５種）の下げ幅は一時、前週末終値比で４２００円を超えた。午前の終値は、３８８０円３８銭安の５万１７４０円４６銭だった。

野村総合研究所の木内登英氏の試算では、ＷＴＩが１バレル＝１００ドルで推移し、政府の対策が講じられない場合、国内のガソリン価格は、１か月程度で１リットル＝２３５円まで上昇するという。インフレの進行で企業や家計の負担が増え、実質国内総生産（ＧＤＰ）を年間０・３０％下押しする。東海東京インテリジェンス・ラボの平川昇二氏は「先週よりも投資家の恐怖感が強まった。ＷＴＩが１２０ドルになった場合、日経平均は４万８０００円台まで下落する可能性がある」と話す。

９日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）から１円１０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５８円台後半で取引されている。東京債券市場では、長期金利の代表的指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、前週末終値に比べて０・０６５％高い２・２２５％に上昇（債券価格は下落）した。