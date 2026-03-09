タレント佐藤栞里（35）が9日、都内で「KFC：THE NEXT CHAPTER−新生KFC事業戦略＆新アンバサダー発表会−」に登壇した。

日本ケンタッキー・フライド・チキンの新アンバサダーとして、出演する新CMがこの日から放映される。ケンタッキーをイメージした赤と白のストライプのシャツで登場。幼少期から記念日にはケンタッキーを食べていたと言い、CMが決まって「家族と抱き合いました。胴上げするような気持ちで喜びました」と振り返った。

撮影では「終わってカットがかかってもチキンと離れたくなくて。次のカットはチキンないですか？ と1日で何度も聞いた」と、幸せそうな笑顔でほおぼった。より手軽に食べられる新商品「サクッとケンタ」を食べたい瞬間、というテーマトークでは「ギター」と回答。「最近ギターをやっていて。まだ初心者なんですけど、教室にも通い始めて、おうちで練習している。熱中しているとおなかもすくし。ギターを持ちながらでも気軽に食べられて、より幸せな気持ちで、ギターもうまくなった気持ちになる」と話した。