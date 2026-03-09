おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
当たり前をかっこよく。
理想と現実のギャップに悩みそう。
でも、これは初めてではないでしょう。おとめ座さんは潔癖で完璧主義、「こうあるべき」というイメージ通りでないと、すっかりイヤになってしまうのです。今週のあなたを悩ませるのは、生活感。スマートに決めたいのに、なんだかダサイ。それ、かけるお金をケチっているせいみたい。手持ちの品でよく見せようとしても、無理があります。
文具や調理器具など小さなものほど、こだわりを持って、デザイン重視で選び直しましょう。「そうそう、コレコレ！」にたどり着けるはず。
愛は、予約と下調べが成功のカギ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）洗練がテーマ。
