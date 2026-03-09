「メディアに出るお仕事はあと3回」妊娠中の藤田ニコル、大きなおなかを披露！ 「もうすぐだね」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月8日、自身のInstagramを更新。妊娠中の大きなおなかを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】藤田ニコルの妊娠中の大きなおなか
ファンからは「可愛すぎるママ」「プリンセスみたい」「お腹だいぶ大きくなりましたね」「おなかが愛おしいです」「もうすぐだねファイト！」「元気な赤ちゃん産まれますように！」「待ってるね」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「お腹だいぶ大きくなりましたね」藤田さんは「またまたお友達にお祝いしてもらっちゃった」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。友人たちが出産前パーティー、いわゆる“ベビーシャワー”を開いてくれたことを明かし、その様子を公開しました。藤田さんの大きくなったおなかから、出産時期が刻一刻と近づいていることが分かります。また「もうメディアに出るお仕事はあと3回 なんだかあっという間に感じます…」と、今後のメディア出演回数についても言及しました。
「女の子のお母さんになります」2月23日にも「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」と報告し、その様子を公開した藤田さん。また、この投稿では「女の子のお母さんになります」と、胎児の性別も明かしています。ファンからは「絶対かわいい女の子が産まれる！！」「世界一可愛いママだよ」といった声が寄せられました。出産までおだやかに過ごしてほしいですね。
