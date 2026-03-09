しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
過去が未来の始まりに。
居心地の悪い思いをしそう。
人と比べて自分はダメだ、何も持っていないと落ち込みやすいでしょう。無理もありません。このところ、しし座さんは、自分の時間を生きていなかったから。誰かの都合、希望に合わせて、「それでいいよ」「分かった、なんとかする」で、乗り切ってきたはず。ずっと空っぽだったのです。それは、誰にでもできることではありません。
さて、そろそろ、運気は切り替わり、主導権を取り戻せるでしょう。まずは、「好きだったこと」に立ち返りましょう。あなたのための人生を再開させる1週間です。
愛は、2回に1回主張を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）思い出す、取り戻す。
