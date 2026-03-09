かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
幸せになりましょう。
実現力が高まっています。
「こうしたい」「こうなりたい」という思いも強まるでしょう。
ただ、ここで大事なのは、発想の転換です。「お金持ちになりたい」と願っても、いきなりの収入アップは現実的ではありません。でも、豊かさを時間に置き換えてみるとどうでしょう？ 「ゆっくり過ごす」「優雅に暮らす」はすぐに実現するのでは？
「人に認められたい」「評価されたい」は、「自分を誇りに思う」にスライドできるはず。本気で取り組む、努力を惜しまないから始めましょう。前向きさをフル活用してみて。
愛は、少し先の約束で関係が安定します。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
