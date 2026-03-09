【今週の運勢】2026年3月第3週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

視点を変えて、
幸せになりましょう。

実現力が高まっています。

「こうしたい」「こうなりたい」という思いも強まるでしょう。

ただ、ここで大事なのは、発想の転換です。「お金持ちになりたい」と願っても、いきなりの収入アップは現実的ではありません。でも、豊かさを時間に置き換えてみるとどうでしょう？ 「ゆっくり過ごす」「優雅に暮らす」はすぐに実現するのでは？

「人に認められたい」「評価されたい」は、「自分を誇りに思う」にスライドできるはず。本気で取り組む、努力を惜しまないから始めましょう。前向きさをフル活用してみて。

愛は、少し先の約束で関係が安定します。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)