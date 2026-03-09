ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
今やれることを全力で！
期待と注目が集まり、時の人となりそう。
あなたの実力やセンスを広く知らしめるチャンスです。ニーズを的確にキャッチして、さらに＋αで返していきましょう。「こんな感じかな？ と思って」とか、「これもいる気がして」と軽くおまけをつけると感心されそう。
日々のセレクトは、上質にシフトを。ちょっと高いと感じても、まず、試してみなくては！ 値段の理由を体感すれば、今後の選択肢も広がっていくでしょう。
社交は、仕掛けに回りましょう。特別感が、閉塞気分の突破口になるはず。
愛は、鏡写し。優しくされたいなら、優しくしてみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）目指せ、パーフェクト。
今やれることを全力で！
期待と注目が集まり、時の人となりそう。
あなたの実力やセンスを広く知らしめるチャンスです。ニーズを的確にキャッチして、さらに＋αで返していきましょう。「こんな感じかな？ と思って」とか、「これもいる気がして」と軽くおまけをつけると感心されそう。
日々のセレクトは、上質にシフトを。ちょっと高いと感じても、まず、試してみなくては！ 値段の理由を体感すれば、今後の選択肢も広がっていくでしょう。
社交は、仕掛けに回りましょう。特別感が、閉塞気分の突破口になるはず。
愛は、鏡写し。優しくされたいなら、優しくしてみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)