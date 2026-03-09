「あなたのメリーとバウンサーじゃないねんけど……」



【動画】メリーを目で追い…寝落ちする犬が赤ちゃんすぎる！

そんなコメントが添えられた愛犬の動画が話題になっています。映っているのは、「きぬ」くん（1歳・男の子）。ベビーバウンサーの中で寝そべり、頭上をくるくると回るメリーをじっと見つめながら、次第にうとうと。そして次の瞬間、本当に寝落ちしてしまいました。



まるで本物の赤ちゃんのような姿に2.4万件を超える“いいね”が集まり、「癒やされます」「眠くなっちゃってるのかわいい」など、悶絶する声が相次ぎました。投稿したXユーザー・きぬさん（@inu_kinumaro）に話を聞きました。



バウンサーを使いこなすきぬくん、その理由は？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ソファの近くに、赤ちゃんをあやすためのバウンサーとメリーを置いていました。最初は娘をバウンサーに乗せていたのですが、ぐずり始めたので抱っこすると、きぬがすぐに乗ってメリーを見始めたんです。娘が使っていないタイミングを見計らって乗るようになり、今では娘よりもきぬのほうが使って寝ていることのほうが多いかもしれません。メリーはこれまで高い位置に設置していたため、近くで眺めている姿を見たのはこのときが初めてでした」



ーーこの光景を見た感想は？



「たまたま眠かっただけだとは思うのですが、しっかりメリーを見つめて、そのまま眠くなって寝始めた姿が本当に赤ちゃんみたいで、かわいすぎました（笑）。私が娘にかかりきりになることが増えたので、ヤキモチもあるのかなと…少し申し訳ない気持ちもあります」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「きぬはそのままバウンサーでぐっすり眠っていました」



ーーふだんはどんな性格ですか。また、赤ちゃんとはどのような関係ですか。



「人が大好きで活発な甘えん坊です。散歩中はすれ違うほぼ全員に寄っていき、撫でてもらえたお店や家の前も覚えていて立ち寄ろうとします。いたずら好きで破壊魔な一面もありますが、いつも夫か私にぴったりくっついて後追いしています。生後7カ月になってからは、娘とも少しずつ距離を縮めるようになりました。最近はそばに自分のおもちゃを持っていき、遊びに誘っているのかなとほほえましく感じています」



リプライ欄には、「ぬいぐるみかと思った」との声も。その愛らしい姿に反響が広がっています。



「めっちゃ見てる！」

「か、かわいすぎませんか？」

「ぬいぐるみかと思いました」

「赤ちゃんすぎて癒やされます」

「むくむくもふもふの毛玉かわいい」

「犬も赤ちゃん返りするのかわいすぎる」

「ちゃんと眠くなっちゃってるのかわいい」

「犬さんも好きなんですね。猫もメリー好きなんですよ」

「お犬様の気持ちわかる！ 娘のメリー見てると眠くなるんだ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）