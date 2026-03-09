おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年3月9日〜3月15日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。
より分けていく。
感度が高まって、不思議なカンが働くでしょう。
リアリストのおうし座さんには珍しく、やる、やらないと直感的に決めたりしそうです。理屈に合わなくても、気が済むように動くのがオススメ。結果的に感覚で選んだことが正解となるはず。
社交も、“うそ”や“ごまかし”に気付きそう。ヘンに合わせずに、その場で「それ、本当？」と突っ込んでいくのがいいみたい。あなただけは騙せないと相手の態度が変わるはず。
オフは、神経を休めましょう。デジタルデトックスは有効です。わざと電波が届かない場所に遊びに行くのもいい考え。
愛は、昔話を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
