【今週の運勢】2026年3月第3週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月9日〜3月15日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

高センサーで、
より分けていく。

感度が高まって、不思議なカンが働くでしょう。

リアリストのおうし座さんには珍しく、やる、やらないと直感的に決めたりしそうです。理屈に合わなくても、気が済むように動くのがオススメ。結果的に感覚で選んだことが正解となるはず。

社交も、“うそ”や“ごまかし”に気付きそう。ヘンに合わせずに、その場で「それ、本当？」と突っ込んでいくのがいいみたい。あなただけは騙せないと相手の態度が変わるはず。

オフは、神経を休めましょう。デジタルデトックスは有効です。わざと電波が届かない場所に遊びに行くのもいい考え。

愛は、昔話を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)